Хамса «оккупирует» прибрежные воды Крыма

Вылов рыбы в Крыму увеличился почти на треть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала января общий вылов рыбы составил 6 тысяч 200 тонн, что почти на 30% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
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