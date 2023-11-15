Дешевые автомобили с пробегом. В чём здесь подвох?

В России впервые за долгое время начали дешеветь автомобили с пробегом. Дилеры снижают цены, чтобы поддержать спрос, упавший после повышения ключевой ставки ЦБ, сообщили «Коммерсанту» представители дилерских центров.
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