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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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  • Aлексей Boubnov
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  • Александр Созинов
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Россиянам предлагают перерасчет пенсии: мошенники придумали новую схему обмана

Россиянам предлагают перерасчет пенсии: мошенники придумали новую схему обмана

В МВД напомнили, что сотрудники Соцфонда не звонят россиянам с просьбой продиктовать код из SMS-сообщения Мошенники начали представляться сотрудниками Социального фонда и предлагать пожилым людям перерасчет пенсии из-за "неучтенного стажа", пишут "Известия".

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