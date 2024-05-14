Россиянам предлагают перерасчет пенсии: мошенники придумали новую схему обмана

В МВД напомнили, что сотрудники Соцфонда не звонят россиянам с просьбой продиктовать код из SMS-сообщения Мошенники начали представляться сотрудниками Социального фонда и предлагать пожилым людям перерасчет пенсии из-за "неучтенного стажа", пишут "Известия".