Экономист Пронько: обвал рынков перейдет на Европу, на России это не отразится

Финансовые аналитики наблюдают мощный обвал на мировых рынках на фоне угрозы рецессии в США. Такая ситуация вскоре перейдет на Европу, отразится на состоянии богатейших людей и стоимости криптовалюты, считает экономический и политический обозреватель Tsargrad.