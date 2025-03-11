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Закон, порядок, государство

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На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО учатся подавлять огонь условного противника

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО учатся подавлять огонь условного противника

Военнослужащие поразили более 30 мишеней, имитирующих подразделение пехоты условного противника. .

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