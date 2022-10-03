Уральские металлурги вложат в экологию более 26 миллиардов рублей

Группа ПАО «ММК» в 2022 году направит на экологию свыше 26 миллиардов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», руководство ММК приняло обновленную Экологическую программу Группы ПАО «ММК».