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Спички - не игрушка

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LRT: Литовские наёмники в рядах ВСУ деморализованы и хотят домой

LRT: Литовские наёмники в рядах ВСУ деморализованы и хотят домой

Николай БОЛЬШАКОВ Литовские наёмники на Украине не хотят больше воевать, они мечтают вернуться домой, пишет издание LRT о тяжкой судьбе граждан Литвы, отправившихся повоевать за идеалы украинского неонацизма.

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