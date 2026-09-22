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«Всё зависит только от неё самой»: Гончаренко — о взрослении Петросян, зрелищности её катания и контрасте программ

«Всё зависит только от неё самой»: Гончаренко — о взрослении Петросян, зрелищности её катания и контрасте программ

Аделия Петросян отдаёт себе отчёт в том, что особого отношения после Олимпиады к ней больше не будет — в том числе из‑за появления на сцене новых действующих лиц.

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