Почему запреты в жизни не эффективны?

ВА

Владимир Акулов

Вся жизнь цивилизованного человека состоит из запретов... Не ругайся матом на улице , не плюй себе под ноги , не ковыряйся в носу , уступай место старшим в троллейбусе , хотя самому хочется посидеть в кресле... На работе - сплошные запреты : не опаздывай , не пей на работе... Мы все живем , играя определенные правильные *роли* в разных ситуациях... В бане , в парилке - ходим голые ... Но нельзя в парилку войти в ...фуфайке и на лыжах ! На пляже ходим почти голые , но на работу так НЕЛЬЗЯ приходить ! Запреты и регулирующие ПРАВИЛА везде... Цивилизованный человек правильно воспитан и он не замечает ЗАПРЕТОВ ... Потому что понимает : правильное поведение в любой ситуации обеспечивает успех в жизни... Будешь нарушать запреты - окажешься в тюрьме или в гробу ... Запрещать себе , например , пить водку , если ты алкоголик - бесполезно! "Действие по сильнейшему из мотивов-желаний человек остановить не может"! Победить какое-то вредное желания можно только с помощью другого БОЛЕЕ СИЛЬНОГО желания , которое пересиливает вредное желание... Понимаешь РАЗУМОМ И ВОЛЕЙ , что пить вредно, что ты дошел до предела ...Тогда *выключи* вредное желание с помощью НЛП , чтобы тебе ХОТЕЛОСЬ не пить ! То есть на место вредных желаний поставь правильные и полезные желания ! Например , вместо пития водки займись своим здоровьем, зарабатывай ДЕНЬГИ и заботься о семье