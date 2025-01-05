Режим ЧС ввели в США на фоне угрозы стихийного бедствия

Мэр Боузер: режим ЧС введен в Вашингтоне на фоне надвигающейся снежной бури Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Вашингтона в связи с надвигающейся снежной бурей, следует из опубликованного распоряжения мэра города Мюриэль Боузер.
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