Режим ЧС ввели в США на фоне угрозы стихийного бедствия

Мэр Боузер: режим ЧС введен в Вашингтоне на фоне надвигающейся снежной бури Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Вашингтона в связи с надвигающейся снежной бурей, следует из опубликованного распоряжения мэра города Мюриэль Боузер.