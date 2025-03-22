СМИ: Новое руководство Сирии потребовало от России выдать Башара Асада

Ранее сирийские власти просили у Москвы компенсацииПрезидент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от российского лидера Владимира Путина выдать получившего убежище в Москве бывшего президента Сирии Башара Асада для суда, сообщает телеканал Al Arabiya в соцсети Х со ссылкой на источники.