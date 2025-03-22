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СМИ: Новое руководство Сирии потребовало от России выдать Башара Асада

СМИ: Новое руководство Сирии потребовало от России выдать Башара Асада

Ранее сирийские власти просили у Москвы компенсацииПрезидент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от российского лидера Владимира Путина выдать получившего убежище в Москве бывшего президента Сирии Башара Асада для суда, сообщает телеканал Al Arabiya в соцсети Х со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Eduard
А базы просто уничтожте,ни себе ни им!
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20 час.
Eduard
Террористы требуют! Что-то новенькое в мировой практике.Люди которые украли власть силой о Законе говорят.Ха,ха,ха,комедия!
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20 час.
Eduard
Мир спятии,л! Бандиты законам и морали учат!
Ответить
20 час.
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