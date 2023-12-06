Костомаров сравнил перенесенную болезнь с концом света

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года, фигурист Роман Костомаров впервые после перенесенных операций поделился, что на самом деле чувствовал в начале страшной болезни.
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