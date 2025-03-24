Специалист Павлинова: стоимость аренды жилья в Москве вырастет к осени

Стоимость аренды жилья в Москве будет временно "заморожена" до июня-июля 2025 года. Об этом kp.ru рассказала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании "Этажи" Ольга Павлинова.
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