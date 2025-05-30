Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Валентина Бунина
    На голову народа всякие напасти. Приезжие совсем распоясались, сопляки просто бандиты и им все сходит с рук. Власти б..."Вы все неверные"...
  • Александр
    После тебя,мартышка."Вы все неверные"...
  • Александр
    Авиа. про?Когда брехать перестанешь?"Вы все неверные"...

«Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя

«Мы знаем, где находятся ваши дети» - Мединскому угрожают «украинские нацики» этой ночью убившие зама мэра Ставрополя

БлокнотРУ «Зеленский отдаст приказ убить Мединского»: политолог рассказал о подлом плане главы киевского режима Политолог Сергей Марков рассказал о том, что Зеленский отдаст приказ совершить теракт против главы российской переговорной группы Владимира Мединского.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Да... А за какие это деньги Зеленский покупает замки и казино по всему Миру?   ВОТ ТАК НЕДОБИТКИ БОГАТЕЮТ!! Без зазрения совести...  Чтобы это все боком и ему, и его семье ВЫШЛО!!  Выродки!!
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10 час.
В
Валерий
Политика антитеррора должна включать механизмы проникновения в замыслы террористов и ее распространение на зарубежную территорию. Следует обеспечить безопасность проживания Мединскому и его семье. Все помнят, что именно в Турции рассаднике терроризма  расстреляли русского посла.  Необходимо обеспечит возможность Мединскому довести свою работу до конца в период предстоящих переговоров.
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9 час.
Надежда
Необходимо обеспечить Мединскому охрану, а семью спрятать! В такой огромной стране это сделать возможно. А еще нужно предупредить, что если произойдет еще одно убийство известного руководителя в России, значит, будет жесткая ответка на террор оголтелых укронеонацистов!😡
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8 час.
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