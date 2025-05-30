Vladimir Lioubimcev Да... А за какие это деньги Зеленский покупает замки и казино по всему Миру? ВОТ ТАК НЕДОБИТКИ БОГАТЕЮТ!! Без зазрения совести... Чтобы это все боком и ему, и его семье ВЫШЛО!! Выродки!!

В Валерий Политика антитеррора должна включать механизмы проникновения в замыслы террористов и ее распространение на зарубежную территорию. Следует обеспечить безопасность проживания Мединскому и его семье. Все помнят, что именно в Турции рассаднике терроризма расстреляли русского посла. Необходимо обеспечит возможность Мединскому довести свою работу до конца в период предстоящих переговоров.