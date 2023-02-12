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Бучневич сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны». У него 41 очко в 39 играх

Павел Бучневич сделал 3 передачи в 1-м матче после травмы – против «Аризоны». «Сент-Луис» обыграл «Койотис» (6:5 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

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