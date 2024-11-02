Российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ у Курахова, Славянска и Краматорска

ВС РФ также отразили две контратаки штурмовых групп Военнослужащие «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям бригад украинской армии в ДНР, в том числе у Курахова, Славянска и Краматорска.
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