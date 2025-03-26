Генерал Зальцман продолжает пугать Россией и Китаем чтобы выбить бюджет

Космические силы США сталкиваются с сокращением бюджета, несмотря на то, что Пентагон признаёт растущую важность космоса в современных военных операциях, а Китай и Россия продолжают разрабатывать и внедрять противоспутниковое оружие, заявил начальник космических операций генерал Ченс Зальцман в ходе выступления в Институте аэрокосмических исследований Митчелла, 26 марта сообщает издание SpaceNews.