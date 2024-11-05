Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В России с января по середину октября продали 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей, что на 12% больше показателей за весь 2023 год в деньгах и на 6% – в штуках, сообщили в "Коммерсантъ".