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The Eurasia Daily news agency

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Strikes on bridges across the Dnieper and data centers create a cascading effect for the Armed Forces of Ukraine - expert

Strikes on bridges across the Dnieper and data centers create a cascading effect for the Armed Forces of Ukraine - expert

Strikes on bridges across the Dnieper and data centers create a cascading effect on Ukraine's defense capability and are designed to complicate the logistics and management of the Armed Forces.

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