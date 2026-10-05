Strikes on bridges across the Dnieper and data centers create a cascading effect for the Armed Forces of Ukraine - expert

Strikes on bridges across the Dnieper and data centers create a cascading effect on Ukraine's defense capability and are designed to complicate the logistics and management of the Armed Forces.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым