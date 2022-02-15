Девять комплектов наград разыграют на Олимпиаде 15 февраля

Девять победителей Олимпиады определятся сегодня на аренах Игр в Пекине. Основные надежды россиян будут связаны с мужской эстафетной гонкой у биатлонистов и пробившимися в полуфиналы мужской и женской сборными страны по конькобежному спорту.