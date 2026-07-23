Госдеп США выступил за процветание Кубы вблизи своих берегов

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил в Маниле, что Вашингтон стремится к процветанию Кубы, находящейся всего в 90 милях от берегов США, и выразил сложности в принятии экономических решений на острове, опасаясь ослабления политического контроля.