Chile’s ALMA observatory expands studies of star and planet formation

ALMA, a 66‑antenna radio observatory in northern Chile, is boosting its star‑ and planet‑formation studies with new receivers for interstellar gas.
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