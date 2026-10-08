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Chile’s ALMA observatory expands studies of star and planet formation

ALMA, a 66‑antenna radio observatory in northern Chile, is boosting its star‑ and planet‑formation studies with new receivers for interstellar gas.

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