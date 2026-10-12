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Царьград

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Священник раскрыл, что случится с невенчанными супругами в загробной жизни

Священник раскрыл, что случится с невенчанными супругами в загробной жизни

Священник Зорин рассказал, что произойдет с невенчанными супругами в загробной жизни.Что будет с супругами, которые прожили вместе, но не венчались? А если кто-то из них не крещен? Этот вопрос волнует многих.

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