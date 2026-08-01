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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виталий Дьяков: «Уровень «Локомотива» Батраков уже перерос. «Галатасарай» – самая популярная команда Турции, постоянно выступает в ЛЧ. Можно проявить себя там и двигаться в клубы выше»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе  Алексея Батракова в «Галатасарай».

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