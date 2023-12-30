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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канарейкин допустил обмен Тарасенко: «Хочется, чтобы он выиграл Кубок Стэнли»

В 29 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету форварда 22 (6+16) очка. «Сенаторс» занимают последнее место в Восточной конференции.

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