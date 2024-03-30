Что можно было купить в СССР на 5 копеек

В советские времена пятачок был самой крупной медной монеткой. Несмотря на то, что он относился к разряду «мелочи» — пятачок не зазорно было попросить не улице, когда не хватало монеток, а потерять — не жалко — за эту небольшую сумму можно было приобрести различные полезные и вкусные вещи.