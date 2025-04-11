❄️ Обстановка на Ангарском перевале: идёт снег Температура 0 градусов. Дорога мокрая, но не скользкая.
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❄️ Обстановка на Ангарском перевале: идёт снег Температура 0 градусов. Дорога мокрая, но не скользкая.