Статистика бодро рапортует: инфляция по итогам сентября — 6,3%. Красиво, ровно, удобно. А в реальной жизни всё чаще работает другая математика: цена та же, а товара внутри — меньше.
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