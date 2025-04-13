Экс-глава Суджанского района раскрыл детали подготовки к операции «Поток»

При подготовке операции «Поток» для освобождения Суджи военные замаскировали входы в газопровод. Об этом рассказал РИА «Новости» военнослужащий бригады «Ветераны», экс-глава Суджанского района Александр Богачёв.
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