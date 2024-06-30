Томенко: на молодежные проекты в Алтайском крае выделили более 134 млн рублей

Власти будут развивать центры молодежи, а также фестиваль молодежи и студентов “АМфест”, молодежную фабрику кино и другие проекты Более 134 млн рублей получил Алтайский край в виде субсидии Росмолодежи в рамках программы "Регион для молодых".
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