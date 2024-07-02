Новое арт-пространство соберет художников юго-востока Татарстана

Центр творчества расположился в пустующем производственном складе, построенном в 60-е годы.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> «Открытые мастерские» — новое арт-пространство, созданное на юго-востоке Татарстана в Альметьевске, распахнуло двери для всех желающих.