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В МУС заявили о скорой выдаче ордера на арест лидера еще одной страны

В МУС заявили о скорой выдаче ордера на арест лидера еще одной страны

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обратился к судьям с просьбой выдать ордер на арест Мин Ауна Хлайна, лидера военной хунты Мьянмы за «преступления против человечности», совершенные против мусульманского меньшинства рохинджа в ходе борьбы с повстанцами по всей страны.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Шо такое мус? Одной ракетой и нет муса!
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17 час.

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