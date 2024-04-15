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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Российский путешественник о КНДР: «Самый экзотический запрет в Северной Корее связан с 5-тысячной купюрой»

Российский путешественник о КНДР: «Самый экзотический запрет в Северной Корее связан с 5-тысячной купюрой»

Северная Корея после нескольких лет перерыва вновь стала открыта для российских туристов. Граждане из разных регионов России в феврале и марте побывали на популярном горнолыжном курорте Масикрен и познакомились с главными достопримечательностями Пхеньяна.

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