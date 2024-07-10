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Во Владимире построят ФОК без крыши за 44 миллиона рублей

Во Владимире построят ФОК без крыши за 44 миллиона рублей

По сути, это будет просто большая спортивная площадка с тренажерами.Во Владимире анонсировали строительство нового ФОКа "открытого типа".

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