Экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон сообщил, что российская спецоперация на территории Украины «разрушила» политическую и финансовую доминирующую позицию Соединенных Штатов Америки в мире, в частности, в ближневосточном регионе.
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