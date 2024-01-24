Компания «Балтика» сохранила за собой право на одноименный бренд

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Пивоваренной компании Балтика» к товариществу с ограниченной ответственностью Karlsberg Kazakhstan (ТТО «Карлсберг Казахстан»), структуре Carlsberg, пишут «Ведомости».
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