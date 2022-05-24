Что случилось ночью, 24 мая

Российские метеорологи перейдут на новые нормы оценки погоды Введутся новые понятия аномальности. Новые климатические нормы будут охватывать период с 1991 по 2020 годы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд по данным ТАСС.
Российские метеорологи перейдут на новые нормы оценки погоды Введутся новые понятия аномальности. Новые климатические нормы будут охватывать период с 1991 по 2020 годы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд по данным ТАСС.
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