Журнал «Профиль»

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Что случилось ночью, 24 мая

Что случилось ночью, 24 мая

Российские метеорологи перейдут на новые нормы оценки погоды Введутся новые понятия аномальности. Новые климатические нормы будут охватывать период с 1991 по 2020 годы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд по данным ТАСС.

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