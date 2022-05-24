Что случилось ночью, 24 мая

Российские метеорологи перейдут на новые нормы оценки погоды Введутся новые понятия аномальности. Новые климатические нормы будут охватывать период с 1991 по 2020 годы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд по данным ТАСС.