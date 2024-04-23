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ФедералПресс

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На Ставрополье профосмотры прошли 117 тысяч детей

На Ставрополье профосмотры прошли 117 тысяч детей

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля, ФедералПресс. Ставропольские власти рассказали о темпах медицинского наблюдения за школьниками: с начала года профилактическими осмотрами оказались охвачены более 117 тысяч несовершеннолетних.

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