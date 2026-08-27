«Концепция, что субъект международного права — это только государство, устарела» // Интервью с Татьяной Нешатаевой

Международное право не исчезает, а меняются его формы и представления о его субъектах. Например, растущее влияние транснациональных корпораций и банков требует нового международно-правового регулирования, считает доктор юридических наук, вице-президент Российской Ассоциации международного права Татьяна Нешатаева.