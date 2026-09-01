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Царьград

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Олег Сысуев: нестабильность 1990-х повлияла на российский футбол

Олег Сысуев: нестабильность 1990-х повлияла на российский футбол

В 1990-е годы нестабильность в России отразилась на футболе, отмечает Олег Сысуев, председатель Совета директоров Альфа-Банка.

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