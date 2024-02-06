Риелтор объяснила снижение числа сдаваемых квартир

В России значительно снизилось число объявлений о сдаче в аренду квартир. Речь идет, по сведениям профильных Telegram-каналов, о свободных предлагаемых к сдаче жилых единицах: сейчас в стране всего 44 тысячи соответствующих объявлений.
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