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Риелтор объяснила снижение числа сдаваемых квартир

Риелтор объяснила снижение числа сдаваемых квартир

В России значительно снизилось число объявлений о сдаче в аренду квартир. Речь идет, по сведениям профильных Telegram-каналов, о свободных предлагаемых к сдаче жилых единицах: сейчас в стране всего 44 тысячи соответствующих объявлений.

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