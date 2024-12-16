В Великом Новгороде полицейские ликвидировали «клубничную» студию

Как сообщила пресс-служба УМВД по Новгородской области, деятельность приватной интернет-студии пресекли сотрудники специализированного подразделения и следственного управления УМВД по Новгородской области.
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