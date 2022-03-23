Рапино о каминг-аутах спортсменов: «Мужчины не чувствуют себя в безопасности, думаю, что их выгонят из команд. Для женщин все безопаснее»

Меган Рапино порассуждала о каминг-аутах в спорте. «Все, кто связан со спортивной культурой, несут ответственность за то, чтобы думать о словах и создавать благоприятную и открытую среду.

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