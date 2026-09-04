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Для тех, кто не бреется: поздравления со Всемирным днем бороды в стихах и прозе

Для тех, кто не бреется: поздравления со Всемирным днем бороды в стихах и прозе

Всемирный день бороды (World Beard Day) отмечают в первую субботу сентября. В 2026 году День бороды – 5 сентября.

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