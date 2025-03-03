Дональд Трамп объявил о создании национального криптовалютного резерва США...

Дональд Трамп объявил о создании национального криптовалютного резерва СШАНа прошлой неделе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) внёс ясность в стратегию нового правительства страны относительно его участия в криптовалютных операциях.
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