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Крикунов о назначении Луи Робитайла в фарм «Авангарда»: «Неуважение к тренерскому цеху России. У нас специалистов нет? Зачем платить иностранцам большие деньги, особенно в ВХЛ»

Крикунов о назначении Луи Робитайла в фарм «Авангарда»: «Неуважение к тренерскому цеху России. У нас специалистов нет? Зачем платить иностранцам большие деньги, особенно в ВХЛ»

Сегодня стало известно, что 43-летний канадский специалист подписал контракт с фармом «Авангарда» в ВХЛ на 2 сезона.

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