ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

287 подписчиков

Старшеклассникам с 2027 года разрешат изучать предметы только на базовом уровне

Старшеклассникам с 2027 года разрешат изучать предметы только на базовом уровне

В России с 1 сентября 2027 года вступит в силу новый стандарт обучения для старших классов. У школьников появится право не выбирать углубленные предметы, а изучать дисциплины на базовом уровне, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя