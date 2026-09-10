Старшеклассникам с 2027 года разрешат изучать предметы только на базовом уровне

В России с 1 сентября 2027 года вступит в силу новый стандарт обучения для старших классов. У школьников появится право не выбирать углубленные предметы, а изучать дисциплины на базовом уровне, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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