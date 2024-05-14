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Стало известно, когда откроют четвертую очередь парка «Остров фортов»

Стало известно, когда откроют четвертую очередь парка «Остров фортов»

В Кронштадте в этом году откроют четвертую очередь музейно-исторического парка «Остров фортов». Когда это произойдет, рассказала журналистам руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

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