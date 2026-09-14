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Царьград

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«Вам звонят из Госуслуг»: на севере Москвы мошенники похитили у семьи 33 млн рублей

«Вам звонят из Госуслуг»: на севере Москвы мошенники похитили у семьи 33 млн рублей

Мошенники выдали себя за сотрудников правоохранительных органов и провели псевдообыск в квартире на севере Москвы, похитив деньги, часы и драгоценности на сумму свыше 33 млн рублей.

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