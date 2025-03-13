«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы

«Инцидент Дарвина», анонсированный в мае прошлого года, обзавелся подробностями и первым тизером. На зловещем постере антагонист Ривера протягивает руку к главному герою, изображенному в виде шахматной фигуры.
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